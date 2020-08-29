Справа Шеремета. Лікарка Кузьменко причин тримати Андрія Антоненка за ґратами не залишилось



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Кузьменко вважає, що Антоненко слід відпустити під домашній арешт 24 канал

Підозрювана, яка нині перебуває під домашнім арештом, нагадує розслідування закінчено

Підозрювана в вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко вважає, що музиканта Андрія Антоненко слід відпустити під домашній арешт тому що, розслідування закінчено. Про це лікарка та волонтерка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Так, Юлії Кузьменко важко відповісти чому музиканта Андрія Антоненко тримають під вартою, якщо розслідування вже закінчили.

«Я зацікавлена в справедливості і у верховенстві права. Також мені важливо, щоб Андрію змінили запобіжний захід, тому що причин тримати його зараз під арештом не існує. Судове розслідування закінчено, фактично всі ризики на сьогоднішній день відпали, але він все одно продовжує перебувати під арештом. Його мали б відпустити хоча б під цілодобовий домашній арешт», – зазначила Кузьменко.

Також, лікарка додала, що ознайомилася з усіма документами судової справи.

«Я ознайомилася вже з усіма документами. «Справа Шеремета» – це 200 томів, щодо мене виділені 38 томів. Тобто 162 томи, які залишаються, були створені з 2016 по 2019 рік. Звісно, нам би хотілося поглянути на них. Хотілося подивитися, що було тоді, коли слідство йшло по-справжньому, а не коли в 2019 році спустили зверху якісь вказівки, наслідки яких ми зараз розхльобуємо», – заявила Кузьменко.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування справи про вбивство журналіста триває з 20 липня 2016 року.