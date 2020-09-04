Суд обрав присяжних для розгляду справи про вбивство Шеремета



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Наступне засідання суду призначене на 28 вересня Фото: Укрінформ

У розгляді справи Шеремета братимуть участь присяжні Валерій Фірсов, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Юрій Михайленко і Юрій Федоренко

Шевченківський районний суд Києва відібрав п'ятьох кандидатів у присяжні для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Суд порадившись на місці прийшов до наступних висновків: ухвалив задовільнити заяву про самовідвід Ганни Чупіної… також задовольнити заявлений відвід Інні Крамаренко… судом відмовлено у задоволені заяви про відвід Наталі Глобі. Окрім того, стосовно Юрія Михайленка суд також дійшов до висновку про відсутність підстав для відводу», - сказала суддя.

Так, суд залишив п’ятьох кандидатів: Юрія Федоренка, Григорія Фірсова, Людмилу Яковенко, Юрія Михайленка, Наталю Глобу.

За словами судді, із них автоматизована система обере трьох основних присяжних, ще двоє - будуть запасними. Загалом обирали із сімох кандидатів.

Окрім того, наступне засідання призначене на 28 вересня.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд Києва призначив розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета на 4 вересня.