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    Справа Труханова: обвинувальний акт направлено до суду

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    <p>Міський голова Одеси не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині</p> - Справа Труханова: обвинувальний акт направлено до суду

    Міський голова Одеси не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині

    Справу щодо мера Одеси розглядатиме Вищий антикорупційний суд

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ направили в суд обвинувальний акт щодо мера Одеси Геннадія Труханова у справі про декларування недостовірної інформації в декларації за 2017 рік.

    Про це повідомили в пресслужбі САП.

    Зазначається, що справу Труханова розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

    «Міський голова не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині. Зокрема, квартиру в Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна досягає майже 16,3 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у червні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило слідство в одній із справ мера Одеси Геннадія Труханова. Його підозрюють у приховуванні майна на 16,3 млн гривень.

    Всього до декларації за 2017 він не вніс статки на загальну суму 16,3 млн гривень. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в рамках досудового розслідування.

    Це - друга підозра Труханову в декларуванні недостовірної інформації. До цього йому інкримінували ст. 366-1 КК України через декларації за 2015-2016 роки.

    Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) на даний момент розглядаються дві справи проти Труханова - про декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, а також про присвоєння 92 млн гривень у результаті схеми з придбання будівлі заводу «Краян».

    За даними правоохоронців, Труханов не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

    Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що ця справа – «метод тиску» на нього і членів його сім'ї.

    У разі доведення провини, Труханову загрожує ув'язнення від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, міський голова може достроково припинити свої повноваження через рішення суду.

    нерухомість НАБУ декларація САП розслідування Антикорупційний суд Геннадій Труханов майно Вищий антикорупційний суд
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