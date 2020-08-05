У ВАКС приховували інформацію про хворих на коронавірус, під загрозою сотні юристів і прокурорів, - ЗМІ



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Фото: Слово і Діло

Протягом останніх 2 місяців було зафіксовано щонайменше 3 випадки коронавірусу серед суддів ВАКС

У ВАКСі 5 хворих на коронавірус. Але суд досі не попередив ні працівників НАБУ, САП, адвокатів та інших відвідувачів про небезпеку. Повідомляє Обозреватель.

Протягом останніх двох-трьох тижнів через ВАКС, в якому працює всього чотири десятки суддів, пройшло як мінімум 20-25 прокурорів САП, які мали спілкуватись із сотнею працівників НАБУ, включно з керівниками цих структур. Про це пише Depo.ua. Журналісти зазначають, що таким чином було порушено не лише закон, але й усі можливі моральні принципи, а фактично всі судді ВАКС, працівники антикорупційної прокуратури та НАБУ мають не лише пройти тести, але й піти на самоізоляцію.

Більш того, протягом останніх 2 місяців було зафіксовано щонайменше 3 випадки коронавірусу серед суддів, включно з керівництвом суду. Але про це не було офіційно повідомлено навіть адвокатам, які працюють зі справами ВАКС.

В той же час ніхто з працівників САП та НАБУ також не йшов на самоізоляцію через контакти з хворими у ВАКС.

«Тобто або там не знали про хворобу і це ще одна історія про чесність ВАКС, або навпаки, знали, але ігнорували ці повідомлення (це вже питання моральності Ситника і Холодницького). Хоча уявити собі, що керівники САП та НАБУ не знали про ці випадки, просто нереально. Тому ми можемо чітко говорити, що всі три антикорупційні органи стали біологічною зброєю в центрі столиці», - зазначає видання.