Експертиза встановила, що на плівках НАБУ звучить голос очільника Окружного адмінсуду Вовка, – адвокат



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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду міста Києва

Напередодні Вовк не з'явився на допит до НАБУ

Вищий антикорупційний суд отримав висновки експертизи записів, зроблених у приміщенні Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомляє адвокат Роман Маселко.

«Прокурор надав Вищому антикорсуду висновок експерта, який підтвердив, що на плівках НАБУ звучить голос саме Павла Вовка», - написав Маселко.

Раніше, 22 липня, Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

Між іншим, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Згідно із повідомленням, допит Вовка має проходити 3 та 6 серпня. Вчора суддя не з'явився на допит.

Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК.