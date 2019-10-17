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    Справу Труханова передали до Антикорупційного суду

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    Мер Одеси Геннадій Труханов&nbsp; - Справу Труханова передали до Антикорупційного суду
    Мер Одеси Геннадій Труханов 

    Справа стосується завідомо неправдивих відомостей у декларації Труханова

    Вищий антикорупційний суд України розглядатиме справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки. Про це повідомляє «Думская».

    Мова йде про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

    «10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу за обвинуваченням Геннадія Труханова у Вищий антикорупційний суд. У цій справі йдеться про злочин, передбачений статтею 366-1 КК України, вчинене службовою особою органу місцевого самоврядування, а такі справи підсудні ВАКС», - заявила Ольга Галіна, прес-секретар Приморського районного суду Одеси, куди спочатку надійшов обвинувальний позов.

    Нагадаємо, 11 березня САП оголосила підозру Труханова за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

    За даними правоохоронців, Труханів не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

    Сам Труханів після оголошення йому підозри заявив, що ця справа – «метод тиску» на нього і членів його сім'ї.

    У разі доведення провини, Труханову загрожує ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, міський голова може достроково припинити свої повноваження через рішення суду.


    суд нерухомість Одеса мер Антикорупційний суд Геннадій Труханов злочин Вищий антикорупційний суд
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