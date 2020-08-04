Арештоване майне Януковича перейшло до нового управителя
Серед переданого майна готельно-ресторанний комплекс, декілька будинків для відпочинку, сім собак мисливських порід, газова заправка
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештованого майна, яке пов’язують з колишнім прем’єром та президентом Віктором Януковичем.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 30 липня.
Детектив просив суд передати в управління АРМА майно готельно-ресторанного комплексу, що на території Сухолуцької сільської ради Київської області та належить ТОВ «Дом Лесника». Вказаний об’єкт арештований ухвалами Печерського районного суду Києва у 2015 і 2016 роках.
В обґрунтуванні клопотання зазначено, що з березня 2016 року триває досудове розслідування за фактами заволодіння і привласнення майна організованою групою в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 , ч. 5 ст. 191 КК України). Зокрема, слідство з’ясувало причетність до вчинення кримінального правопорушення Віктора Януковича, який, будучи прем`єр-міністром України, діяв за попередньою змовою зі своїм помічником, головою Київської обласної державної адміністрації, директором Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, директором ТОВ «Дом Лесника», директором ТОВ «Київуніверсалсервіс» та невстановленими особами, незаконно оформивши на підконтрольне йому ТОВ «Дом Лесника» державне майно - земельну ділянку лісового фонду загальною площею 17,47 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради.
Після чого з метою використання вказаної земельної ділянки в особистих цілях на ній побудований готельно-ресторанний комплекс, який із мисливськими угіддями, що оточують цю земельну ділянку, переданий в оренду підконтрольній Януковичу ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» та в подальшому ця територія використовувалася ним для задоволення власних потреб.
Під час судового засідання представник ТОВ «Дом Лесника» виступила проти задоволення клопотання детектива НАБУ, зазначивши, що арешти накладені з метою конфіскації, а тому неможливо вирішувати питання про передачу майна АРМА. Натомість суд відкинув ці твердження, наголосивши, що підстави передачі майна для здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні детектива та доданих до нього матеріалами.
Таким чином, антикорупційний суд передав АРМА з метою забезпечення збереження та економічної вартості таке майно у справі Сухолуччя:
- готельно-ресторанний комплекс, на який накладений арешт ухвалою Печерського районного суду Києва від 6 березня 2015, а саме: «А» - гостьовий будинок, загальною площею 745,6 кв.м.; пристань загальною площею 129,5 кв.м.; альтанка; будинок для тимчасового відпочинку № 1, загальною площею 74,2 кв.м.; капличка, загальною площею 14,6 кв.м.; будинок для тимчасового відпочинку № 2, загальною площею 110,3 кв.м.; контрольно-перепускний пункт, загальною площею 37,3 кв.м.; будівля для апаратури управління КНС; будинок для відпочинку, загальною площею 464,7 кв.м; будівля для апаратури управління КНС; вольєр для утримання мисливських собак, загальною площею 255,9 кв.м.; будинок охорони, загальною площею 31,9 кв.м.; три сараї і два навіси; будівля для управління КНС; артезіанська свердловина; очисні споруди; берегоукріплювальні споруди та причал; стоянка легкових автомобілів; колодязь інженерних мереж; огорожа;
- майно, яке знаходиться в готельно-ресторанному комплексі «Акація» урочище 1, на яке накладений арешт ухвалою Печерського районного суду Києва від 23 травня 2016 року, зокрема, на об`єкті умовно названому «Акація»: в кімнаті №1 (2 ліжка, тумба, стіл, шафа для одягу металева, сейф металевий); туалеті (бойлер, душова кабіна, умивальник, унітаз); кімнаті №2 (меблева стінка для кухні, газова плита «Індезіт», холодильник однокамерний «Норд»); кімнаті №3 (2 столи, 5 ліжок, 10 металевих шаф, генератор); біля елінгу (генератор Р-150 «Вілкон», підйомний кран СМ3); альтанці кованій (мангал кований, два тандира, лавка кована); альтанці на воді (лавка кована); альтанці літній великій (10 столів, 1 лавка, 8 стільців, 4 ковані люстри, 10 кованих підсвічників; коване оздоблення із внутрішньої та зовнішньої сторони, газонокосарка «Стіга»); альтанці для барбекю (камін з каменю, 2 столи, 3 лавки, 10 стільців, повозка, тумба, 11 світильників, 2 люстри); біля будинку для відпочинку (лавка, альтанка на озері); будинку для відпочинку (супутникова антена, стаціонарна антена, 15 ліхтарів);
- в будинку для відпочинку: кімната №1 (зала): дві дерев`яні кутові шафи; чучело кабана, чучело лося, кондиціонер, 2 дерев`яних столів, чучело лиса на дерев`яній підставці, статуетка дерев`яна на підставці, 15 м`яких стільців, статуетка дерев`яна качок на дерев`яній підставці, барний візок, шкіра кабана з головою, статуетка оленів на дерев`яній підставці, комод дерев`яний, макет програвана, камін, журнальний дерев`яний стіл малий, журнальний дерев`яний стіл великий, картина «собаки на сіні», 2 дивани м`яких, 2 стільця м`яких, кондиціонер, 2 аудіо колонки, шкіра коричневого кольору, чучело вовка, макет риби «щука», чучело кабана, 3 м`яких стільця, чучело оленя, холодильник для напоїв «Лібхер», барна стійка, 2 барних стільця, тумба барна, статуетка дерев`яна кабана та тигра, чучело сови і норки на дерев`яному брусі, картина із зображенням птахів та собак, шафа для напоїв, декоративна люстра з елементами рогів; прихожій кімнаті: статуетка дерев`яна велика, тумба для взуття, вішалка, шафа, стілець, лавка, дзеркало, сейф; туалеті: сушка, унітаз, умивальник, дзеркало, біде;
- -в кімнаті №2: шафа, лавка, 2 дзеркала, картина з дерева, стінка під телевізор, журнальний столик, диван, м`яке крісло, шкіра вовка, дерев`яна бочка з підставкою, комод дерев`яний; туалеті: унітаз, біде, пісуар, умивальник, дзеркало, сушка; сауні: душова кабіна, дерев`яна сауна, сушка для білизни дерев`яна, З великих люстри, барна люстра, 12 малих люстр;
- -в кухні: меблева стінка для кухні, витяжка, плита «копербюх», духовка «коперсбюх», посуд та кухонне приладдя, мийка, посудомийна «міла», тумба кухонна, набір кавовий, холодильник «шарп», тумба дерев`яна настільна, 4 ліхтарі, кондиціонер, ліфт для подачі їжі, ліхтар, кондиціонер;
- -на другому поверсі: 2 килима настінні, 2 картини із зображенням коней, 1 картина із зображенням собак, 2 статуетки дерев`яні, 3 світильника великих, 1 світильник;
- -на другому поверсі в кімнаті №1: шафа дерев`яна, 2 м`яких стільця, журнальний столик, тумба, шкіра, кондиціонер, 3 середніх люстри, ліжко, 5 картин, 2 нічних світильники, 2 тумби, душова кабіна, умивальник, унітаз, дзеркало, сушка; кімнаті №2: ліжко, 5 картин, 2 тумби, 2 світильника, лавка, 2 малих крісла, журнальний столик, кондиціонер, дерев`яний предмет для розливання напоїв, шкіра, шафа, комод із дзеркалом, З середніх люстри, пісуар, біде, унітаз, сушка, душова кабіна, меблі із умивальником і дзеркалом, 2 світильника; кімнаті №3: ліжко, 2 тумби, 3 картини із кіньми, ікона маленька, комод із дзеркалом, телевізор «самсунг», крісло качалка, З стільчики, журнальний столик, шкіра, 2 спальних світильника, стіл дерев`яний, шафа, 3 світильника, пісуар, біде, унітаз, меблі із умивальником і дзеркалом, душова кабіна, сушка, 2 світильника, дерев`яна канцелярська підставка;
- в підвальному приміщенні:-в кімнаті №1: ліжко стіл, 2 стільця, шафа; кімнаті №2: 2 столи, шафа; кімнаті №3: посуд «Кедр» в кількості 233 шт.; кімнаті №4: шафа, стіл, дерев`яний ящик, пластмасовий ящик; кімнаті №5: 2 металевих стелажа, металевий стіл; кімнаті №6: ліжко, 6 шаф, тумба, стіл, 2 стільця, посуд в кількості 196 шт.; кімнаті №7(кухня): холодильник «коперсбюх», холодильник «самсунг», мотор «секох», 9 металевих столів, 3 металевих стелажа, піч «коперсбюх», фритюрниця «коперсбюх», плита «шоткаран», витяжка металічна, плита «сковородка «коперсбюх»», кондиціонер «панасонік», посудомийна «мейко», 2 металеві шафи; кімнаті №8: 3 фільтра для води; 2 бойлера, фільтр малий, 2 сіткових насоса; кімнаті №9: пральна машина «Арістон», унітаз, умивальник, пісуар, душова кабіна; в підвальному приміщенні 16 світильників;
- на об`єкті умовно названому «Острів»: в контрольно-пропускному пункті: стіл, шафа, унітаз; в будинку для тимчасового відпочинку №2: чучело бізона, 3 люстри, 7 ліхтарів, 2 вішалки, 8 дерев`яних стільця, шафа, статуетка експозиція, тумба, З пісуара, камін, зовні будинку 8 світильників;
- в гостьовому будинку: на першому поверсі: 2 світильники, шафа, крісло м`яке, пісуар, два великі столи, 11 світильників, 1 велика люстра, камін великий, пісуар, вмонтована шафа, 3 картини мозаїки, джакузі, статуя, 4 люстри, 10 світильників, 3 люстри, 1 стіл, мраморний стіл, 2 тумби, умивальник, вбудована шафа, 3 світильника, 1 люстра, вбудована барна стійка з навісною тумбою, 3 шафи, люстра, люстра, пісуар, 2 вмонтовані шафи; на другому поверсі кімната спальня № 1: диван, 2 м`яких стільчики, 4 світильника, люстри, вбудована шафа, пісуар ,біде; спальня №2: 4 світильники, 1 люстра, вбудована шафа, пісуар;
- в підвалі гостьового будинку: 2 мотори, кондиціонер;
- з бокового входу в гостьовому будинку: 3 електричних котли, 1 бойлер, 4 очисні фільтри, 6 насосів, насос, 12 тюнерів;
- у капличці: люстра, 4 світильники, стіл, 3 підсвічника, дерев`яний іконопис, 6 ікон оздоблених деревом;
- в альтанці біля пристані: 3 люстри, камін, вішалка для одягу;
- у пристані: 2 лавки, стіл, люстра, 9 люстр;
- у навісі: стіл кований;
- в управлінні КНС: 2 блоки кондиціонерів;
- у вольєрі для утримання собак: газова станція (заправка), морозильні камери 3 шт., 2 інкубатори, газонокосарка, снігоприбиральна машина, генератор «сіленковер», 3 навісних предмета до трактора, 7 собак мисливських порід, причіп для перевезення собак.