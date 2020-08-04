Арештоване майне Януковича перейшло до нового управителя



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Мисливська резиденція Януковича «Сухолуччя».

Серед переданого майна готельно-ресторанний комплекс, декілька будинків для відпочинку, сім собак мисливських порід, газова заправка

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештованого майна, яке пов’язують з колишнім прем’єром та президентом Віктором Януковичем.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 30 липня.

Детектив просив суд передати в управління АРМА майно готельно-ресторанного комплексу, що на території Сухолуцької сільської ради Київської області та належить ТОВ «Дом Лесника». Вказаний об’єкт арештований ухвалами Печерського районного суду Києва у 2015 і 2016 роках.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що з березня 2016 року триває досудове розслідування за фактами заволодіння і привласнення майна організованою групою в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 , ч. 5 ст. 191 КК України). Зокрема, слідство з’ясувало причетність до вчинення кримінального правопорушення Віктора Януковича, який, будучи прем`єр-міністром України, діяв за попередньою змовою зі своїм помічником, головою Київської обласної державної адміністрації, директором Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, директором ТОВ «Дом Лесника», директором ТОВ «Київуніверсалсервіс» та невстановленими особами, незаконно оформивши на підконтрольне йому ТОВ «Дом Лесника» державне майно - земельну ділянку лісового фонду загальною площею 17,47 га Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради.

Після чого з метою використання вказаної земельної ділянки в особистих цілях на ній побудований готельно-ресторанний комплекс, який із мисливськими угіддями, що оточують цю земельну ділянку, переданий в оренду підконтрольній Януковичу ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» та в подальшому ця територія використовувалася ним для задоволення власних потреб.

Резиденція «Сухолуччя». Фото з відкритих джерел

Під час судового засідання представник ТОВ «Дом Лесника» виступила проти задоволення клопотання детектива НАБУ, зазначивши, що арешти накладені з метою конфіскації, а тому неможливо вирішувати питання про передачу майна АРМА. Натомість суд відкинув ці твердження, наголосивши, що підстави передачі майна для здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні детектива та доданих до нього матеріалами.

Капличка у «Сухолуччі». Фото з відкритих джерел

Таким чином, антикорупційний суд передав АРМА з метою забезпечення збереження та економічної вартості таке майно у справі Сухолуччя: