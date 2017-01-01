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    Справа Веремія: оприлюднили вирок Крисіну

    Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Крисіна
    Вирок Шевченківського районного суду Києва до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи «тітушок» Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія розсекречено. Текст вироку у справі №761 23886/14-к був розміщений в Єдиному реєстрі судових рішень 26 грудня, повідомляють у п'ятницю
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    <span>Юрій Крисін (праворуч) і його захисник</span>
    Юрій Крисін (праворуч) і його захисник

    Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Крисіна

    Вирок Шевченківського районного суду Києва до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи «тітушок» Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія розсекречено.

    Текст вироку у справі №761 23886/14-к був розміщений в Єдиному реєстрі судових рішень 26 грудня, повідомляють у п'ятницю «Українські новини».

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    Раніше закритий текст судового рішення після звернення Шевченківського районного суду відкрито для загального доступу, відзначає агентство.

    Згідно з текстом вироку, Крисін за грошову винагороду від невстановленої особи 17 лютого 2014 року погодився організувати «тітушок» для переслідування євромайданівців.

    18 лютого 2014 року він з хуліганських мотивів побив дерев'яною битою Веремія.

    Суд вирішив, що про наявність вогнепальної зброї у інших «тітушок» підсудний був не обізнаний.

    Також у вироку зазначено, що Крисін заплатив «тітушкам» по 1 тисячі гривень, а сам отримав 20 тисяч доларів.

    Крім того, з його свідчень випливає, що він просив не чіпати Веремія, коли сам бив журналіста по обличчю і спині.

    Як відомо, 22 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Линник засудив Крисіна до 4 років умовно за причетність до вбивства журналіста Веремія.

    Прокуратура просила призначити йому 6 років в'язниці.

    Суд встановив, що Крисін свідомо в групі інших «тітушок» бив битою Веремія увечері 18 лютого 2014 року біля Михайлівської площі.

    Один з «тітушок» у процесі побиття вистрілив у журналіста і смертельно поранив його.

    Суд вирішив, що Крисін винен у хуліганстві.

    Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Крисіна.

     

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