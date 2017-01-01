Справа про вбивство Веремія: ГПУ оскаржила вирок Крисіну

Генпрокуратура просить ухвалити новий вирок і призначити Крисіну покарання у вигляді 6 років позбавлення волі

Генеральна прокуратура України звернулася до Апеляційного суду Києва з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оголошений суддею Шевченківського райсуду Києва 22 грудня 2017 року вирок Юрію Крисіну, причетному до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій



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Юрій Крисін на засіданні у справі про напад на журналіста Веремія

Генпрокуратура просить ухвалити новий вирок і призначити Крисіну покарання у вигляді 6 років позбавлення волі

Генеральна прокуратура України звернулася до Апеляційного суду Києва з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оголошений суддею Шевченківського райсуду Києва 22 грудня 2017 року вирок Юрію Крисіну, причетному до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

В апеляційній скарзі наголошується на невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, що за своїм розміром є явно несправедливим через м’якість, зазначив він.

Генеральна прокуратура України просить ухвалити новий вирок, яким призначити Юрію Крисіну покарання за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України у вигляді 6 років позбавлення волі.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.

ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.

Текст вироку Крисіну засекречений.