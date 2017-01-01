Вирок Крисіну за причетність до вбивства Веремія засекретили

Текст судового рішення закритий для загального доступу

Вирок Шевченківського райсуду Києва про умовний термін керівнику групи «тітушок» Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія засекречений. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень. Відзначається, що текст вироку у



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Юрій Крисін на засіданні у справі про напад на журналіста Веремія Фото: Євгенія Закревська Facebook

Текст судового рішення закритий для загального доступу

Вирок Шевченківського райсуду Києва про умовний термін керівнику групи «тітушок» Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія засекречений.

Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Відзначається, що текст вироку у справі №761/23886/14-к був розміщений в реєстрі 26 грудня, але він закритий для загального доступу.

«Інформація заборонена для публікації відповідно до закону України «Про доступ до судових рішень» (п. 4 ст. 7)», - йдеться на сайті.

Згідно з цим пунктом зазначеного закону, можуть бути закриті в судових рішеннях відомості, які містять інформацію, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалося на закритому судовому засіданні.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство».

Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві.

25 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулась акція з вимогою ув'язнити Юрія Крисіна.

У вівторок, 26 грудня, суддя Лінник також відпустив під домашній арешт двох підозрюваних у вбивствах на Майдані.

ЗМІ також повідомляли, хто «кришує» Крисіна.