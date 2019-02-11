Справи Майдану. Просто у кабінеті слідчого помер один з підозрюваних прокурорів



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Екс-прокурору Андрію Сайчуку інкримінувалось незаконне притягнення до кримінальної відповідальності учасника акцій протесту Миколи Пасічника

За даними журналіста, підозрюваний Сайчук 11 лютого помер у кабінеті слідчого при ознайомленні з матеріалами справи

Колишній прокурор прокуратури м.Києва Андрій Сайчук, якому інкримінувалось незаконне притягнення до кримінальної відповідальності учасника акцій протесту Євромайдану Миколи Пасічника, помер 11 лютого у кабінеті слідчого.

Про це у Facebook повідомив журналіст Володимир Бойко.

«Поздоровляю начальника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка з черговим трудовим звершенням – він закінчив досудове розслідування ще в одній «справі Майдану». Кримінальне провадження розслідувалось стосовно колишнього прокурора прокуратури м.Києва Андрія Сайчука, якому інкримінувалось незаконне притягнення до кримінальної відповідальності учасника акцій протесту Миколи Пасічника. Але направити обвинувальний акт до суду Горбатюк не встиг – підозрюваний Сайчук 11 лютого помер у кабінеті слідчого при ознайомленні з матеріалами справи», - написав Бойко.

«Залишається лише сподіватись, що після президентських виборів Сергію Вікторовичу буде доручено розслідування кримінального провадження відносно Юрія Луценка. Бо що-що, а доводити підозрюваних до смерті Горбатюк вміє», - додав він.

Нагадаємо, у 2018 році Генпрокуратура затримала колишнього прокурора прокуратури Києва Андрія Сайчука і повідомила йому про підозру. Прокурор після подій 2014-го звільнився з прокуратури, працював адвокатом. При цьому перебував у розшуку, адже переховувався від слідства.

1 березня 2018 року суддя Печерського райсуду столиці В'ячеслав Підпалий ухвалив рішення про взяття Сайчука під варту із правом внесення застави в розмірі 35 тисяч гривень. Ці гроші екс-прокурор вніс одразу й знову опинився на волі.