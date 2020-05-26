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    Справу колишньої очільниці НАЗК Корчак закрили через строки давності

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    <span>Строки притягнення до кримінальної відповідальності Наталії Корчак закінчилися ще у квітні 2020 року</span> - Справу колишньої очільниці НАЗК Корчак закрили через строки давності
    Строки притягнення до кримінальної відповідальності Наталії Корчак закінчилися ще у квітні 2020 року
    Фото: facebook.com/korchaknatalya

    Наталію Корчак звільнили від відповідальності за недостовірне декларування

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Справу закрито у зв'язку із закінченням строків давності.

    Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

    Повідомляється, що сьогодні відбулося судове засідання за обвинуваченням Корчак в недостовірному декларуванні.

    «22 травня 2020 обвинувачена подала до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти зазначеного клопотання», - йдеться в повідомленні.

    Також підкреслюється, що строки притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися ще у квітні 2020 року. В іншому випадку Корчак загрожував штраф до 51 тисячі гривень за приховування майна або покарання у вигляді громадських робіт.

    Кримінальна справа стосувалася покупки автомобіля вартістю понад півмільйона гривень. Автомобіль купувала її свекруха, однак фактично транспортний засіб знаходився у власності Корчак і не був задекларований.

    Нагадаємо, справу на Наталію Корчак правоохоронці завели ще восени 2017 року.

    Чиновниці повідомлено про підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн у жовтні 2019 року. Обвинувальний акт було оголошено у грудні 2019 року.

    суд штраф Наталія Корчак НАЗК автомобіль Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд звільнення
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