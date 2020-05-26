Справу колишньої очільниці НАЗК Корчак закрили через строки давності
Наталію Корчак звільнили від відповідальності за недостовірне декларування
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Справу закрито у зв'язку із закінченням строків давності.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
Повідомляється, що сьогодні відбулося судове засідання за обвинуваченням Корчак в недостовірному декларуванні.
«22 травня 2020 обвинувачена подала до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти зазначеного клопотання», - йдеться в повідомленні.
Також підкреслюється, що строки притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися ще у квітні 2020 року. В іншому випадку Корчак загрожував штраф до 51 тисячі гривень за приховування майна або покарання у вигляді громадських робіт.
Кримінальна справа стосувалася покупки автомобіля вартістю понад півмільйона гривень. Автомобіль купувала її свекруха, однак фактично транспортний засіб знаходився у власності Корчак і не був задекларований.
Нагадаємо, справу на Наталію Корчак правоохоронці завели ще восени 2017 року.
Чиновниці повідомлено про підозру в недекларуванні статків на суму понад 544 тис. грн у жовтні 2019 року. Обвинувальний акт було оголошено у грудні 2019 року.