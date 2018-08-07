Справу про вбивство Вороненкова розглядатиме суд присяжних



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Фото: Цензор Суд у справі про вбивство Дениса Вороненкова

Суд продовжив арешт Лося і Тарасенка до 5 жовтня

Справу Олександра Лося і Ярослава Тарасенка, яких підозрюють у причетності до вбивста екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, 10 серпня розпочне розглядати суд присяжних.

Таке рішення ухвалене під час підготовчого засідання у Шевченківському райсуді столиці, повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

«Шевченківський райсуд призначив на 10 серпня розгляд справи щодо убивства Вороненкова за участю суду присяжних», - сказала вона.

Максимець додала, що відповідне клопотання під час підготовчого судового засідання 7 серпня висловили адвокати підозрюваних.

Крім того, Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання представника державного обвинувачення про продовження тримання під вартою Лося і Тарасенка до 5 жовтня поточного року.

Нагадаємо, 7 серпня під час засідання двоє обвинувачених - Ярослав Тарасенко і Олександр Лось - відмовилися від державних захисників.

Напередодні Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова на 7 серпня через відсутність обвинувачуваного Ярослава Тарасенка, який перебуває у лікарні.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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Джерело: Укрінформ