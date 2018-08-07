Вбивство Вороненкова: обвинувачені відмовилися від безплатних адвокатів



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Фото: УНН Ярослав Тарасенко і Олександр Лось відмовилися від державних захисників

Обидва захисники обвинувачених зараз перебувають у відпустках, тому суд на попередніх засіданнях ухвалив призначити нових безплатних адвокатів

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив підготовче засідання у справі про вбивство екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова. Під час засідання двоє обвинувачених - Ярослав Тарасенко і Олександр Лось - відмовилися від державних захисників.

Обидва захисники обвинувачених зараз перебувають у відпустках, тому суд на попередніх засіданнях ухвалив призначити нових безплатних адвокатів.

Сьогодні Олександр Лось відмовився від свого безплатного адвоката Оксани Терес. Ярослав Тарасенко також передав письмову заяву колегії суддів про відмову від адвоката Анни Казаченко.

Прокурори, натомість, наголосили, що суд не має права розглядати справу без адвокатів. Колегія суддів не задовільнила прохання обвинувачених і продовжила підготовче засідання.

Наразі судді видалилися до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо призначення до розгляду справи по суті.

Напередодні Шевченківський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі вбивства екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова на 7 серпня через відсутність обвинувачуваного Ярослава Тарасенка, який перебуває у лікарні.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю - за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка та громадянина України Ярослава Левенця), які наразі переховуються та перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

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