Стало відомо, хто взяв на поруки екснардепів Вілкула і Колеснікова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексдепутати Олександр Вілкул і Дмитро Колесніков

Щодо Вілкула й Колєснікова відкриті різні кримінальні провадження, але за однією статтею

Колишніх народних депутатів від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і Дмитра Колеснікова відпустили на поруки народного депутата Дмитра Шпенова.

Відповідне рішення ухвалив Жовтневий районний суд Дніпра, підтвердили «Радіо Свобода» 17 вересня в суді.

За інформацією судді-спікера Сергія Мельниченка, «рішення обґрунтоване тим, що у судовому засіданні прокурор не довів те, що менш м’які запобіжні заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними».

Він додав, що щодо Вілкула й Колєснікова відкриті різні кримінальні провадження, але за однією статтею – за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Обоє підозрюваних були присутні на засіданні.

Рішення суду поки що не оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

Напередодні стало відомо, що Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова рішенням суду заочно відпустили на поруки.

Вілкулу та Колеснікову оголосили підозру ще 5 вересня. Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації він надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.

Колеснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Також Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук.