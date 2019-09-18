Прокуратура оскаржуватиме звільнення Вілкула та Колеснікова на поруки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков Фото: Уніан

Колишні нардепи підозрюються у зловживанні владою

Прокуратура Дніпропетровської області в апеляційному порядку оскаржує рішення Жовтневого районного суду м. Дніпра від 16 вересня відносно народних депутатів VIII скликання від фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і Дмитра Колеснікова, яким обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Зазначається, що «колишні нардепи підозрюються у зловживанні владою і прокуратура наполягає на обранні вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

Напередодні стало відомо, що Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова рішенням суду заочно відпустили на поруки.

Екснардепів взяв на поруки народний депутат Дмитро Шпенов.

Вілкулу та Колеснікову оголосили підозру ще 5 вересня. Вілкулу закидають зловживання владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки. За даними прокуратури, на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації він надавав сільськогосподарські землі гірничо-збагачувальним комбінатам.

Колеснікову, який згодом очолив область, теж закидають спричинення збитків державі у понад 16 мільйонів гривень. Він дозволив приватизацію будівель науково-дослідного підприємства, яке займалося оснащенням оборонного комплексу. Зокрема, виробляло стволи реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Також Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук.