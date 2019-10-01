Апеляційний суд Дніпра відмовився арештувати Вілкула



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Вілкула звинувачують у зловживанні владою у період, коли він був головою Дніпропетровської облдержадміністрації

Вілкула раніше відпустили на поруки до нардепа Дмитра Шпенова

Апеляційний суд в місті Дніпро 1 жовтня виніс рішення у справі колишнього народного депутата від «Опозиційного блоку» з Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Суд ухвалив залишити без зміни рішення суду першої інстанції, повідомляє Перший Криворізький.

Йдеться про розгляд апеляційної скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції.

Раніше Жовтневий суд Дніпра ухвалив відпустити Вілкула на поруки до нардепа Дмитра Шпенова. Прокуратура наполягала на тому, щоб Вілкула помістили під варту або випустили під заставу в 17 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Вілкула звинувачують у зловживанні владою, що спричинило державі багатомільйонні збитки, у період, коли він був головою Дніпропетровської ОДА.

У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що колишній глава Дніпропетровської ОДА порушив вимоги чинного законодавства і надав землю сільгосппризначення гірничо-збагачувальним комбінатам.