Люстрований даішник, який оформляв «липові» рапорти на автомайданівців, уник покарання



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Учасники протестів руху «Автомайдан» впродовж грудня 2013 і січня-лютого 2014 років.

З 2015 року справа співробітника ДАІ Петра Сарани «футболилася» столичним судом

Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього старшого інспектора ДПС ДАІ Головного управління МВС України в Києві Петра Сарану, обвинуваченого за фактами службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України) і незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів (ст. 340 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 12 серпня.

Слідство інкримінувало обвинуваченому експрацівнику ДАІ оформлення низки незаконних рапортів на ім'я свого керівництва, що стосувалися колони автомобілів з символікою Євромайдану, учасники якої 29 грудня 2013 року пікетували резиденцію «Межигір’я» тодішнього президента Віктора Януковича. Підставою послужило буцімто невиконання зупинки водіїв руху «Автомайдан» на вимогу даішника Сарани. У подальшому такі рапорти слугували у судах одним з головних доказів вини власника автомобіля у вчиненні адміністративного правопорушення за ст.122-2 КУпАП, санкція якого передбачала позбавлення права керувати транспортним засобом від трьох до шести місяців.

Загалом, даішник Петро Сарана оформив рапорти на вісім «автомайданівців».

В судовому засіданні 12 серпня 2019 року обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності «у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності». При цьому Сарана зазначив, що не визнає себе винуватим і не хоче повного судового розгляду, але бажає скористатись своїм правом бути звільненим від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор погодився з твердженням, що кримінальне провадження потрібно закрити за закінченням строків притягнення до відповідальності.

Слідчий суддя Світлана Шапутько з’ясувала, що подія кримінального правопорушення мала місце в грудні 2013 року, відтак наразі сплинув передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України п`ятирічний термін притягнення особи до кримінальної відповідальності. Також застосування ст. 49 КК України до обвинуваченого ексдаішника стало можливим завдяки тому, що інкриміновані йому статті Кримінального кодексу (ч. 1 ст. 366 і ст. 340), є злочинами невеликої і середньої тяжкості.

Крім цього, варто наголосити, що обвинувальний акт щодо Петра Сарани надійшов до Печерського райсуду ще на початку січня 2015 року. Лише 15 лютого 2017 року розгляд справи було призначено по суті. Однак на той час головуюча суддя Кристина Тарасюк пішла у декретну відпустку і справу Сарани передали іншому судді, який замість розгляду по суті, повернув обвинувальний акт прокурору. З цього приводу Київський апеляційний суд 30 травня 2019 року заявив, що Печерський райсуд допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального законодавства, що перешкодило суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

За даними сайту Міністерства юстиції, до Петра Сарани застосовано закон про очищення влади. Згідно з ним, йому заборонено займати посади протягом 10 років.