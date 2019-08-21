Окружним адмінсудом замість Вовка керуватиме скандальний суддя Келеберда



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Обов’язки голови Окружного адмінсуду Києва виконуватиме суддя Володимир Келеберда

19 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив про складання повноважень

Виконувачем обов’язків голови Окружного адмінсуду Києва замість Павла Вовка став скандальний суддя Володимир Келеберда.

Про це повідомив у Facebook Центр протидії корупції.

«Можна порадіти, що скандальний суддя Вовк склав повноваження голови Окружного адмінсуду Києва. Радість миттєво зникла, коли дізнались ім'я нового керівника суду. В.о. голови суду став суддя Келеберда, який теж фігурує на «плівках Вовка». У свій час Келеберда відфутболив позов ЦПК про незаконність засекречення декларацій прокурорів Матіоса. А в квітні задовольнив позов олігарха Коломойського щодо націоналізації Приватбанку. Одним словом, змінили шило на мило», - заявили в Центрі протидії корупції.

Як відомо, 19 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив про складання повноважень.

«Я за власним бажанням зняв з себе повноваження голови суду», - повідомив Вовк.

До слова, 19 серпня Вища рада правосуддя під час засідання відмовила у клопотанні Генпрокуратури про відсторонення Вовка від посади судді.

Як відомо, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Їм повідомили про підозру.

2 серпня за результатами досудового розслідування, на підставі зібраних доказів щодо фактів порушення суддями вимог Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які містять у собі ознаки вчинення тяжких злочинів, заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва та судді Суворовського районного суду м. Одеси, заявили в ГПУ.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Адвокат Євген Солодко, який представляє інтереси Окружного адміністративного суду Києва, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник і керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк могли переслідувати власні інтереси під час обшуку суду.