Спроби Коломойського повернути Приватбанк загрожують Україні крахом - Foreign Policy



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олігарх Ігор Коломойський та шостий президент Володимир Зеленський

Журналіст у статті наголошує на довгій історії ділових відносин Зеленського з Коломойським

Якщо Трамп хоче боротися з корупцією в Україні, він має звернути пильну увагу на суперечку між країною і МВФ щодо одного з її найбільших банків.

Про це пише у статті для FP оглядач Кріс Міллер.

Він зазначає, що на кону 5 млрд доларів і відновлення контролю над банківською системою країни, в якій олігархи протистоять уряду України та її західним прихильникам: «Битва ризикує підштовхнути уряд України до банкрутства та економічної кризи. Поки що Білий дім, схоже, цього не помітив».

Журналіст намагається відповісти на питання: чому українські лідери можуть повернути Приватбанк Коломойському?

«Новий президент України Зеленський позиціонує себе як антикорупціонер. Але в нього довга історія ділових відносин із Коломойським, відколи комедійне шоу Зеленського транслювалося на телеканалі Коломойського. Деякі думають, що Зеленський у боргу перед Коломойським. Найімовірніше, Зеленський побоюється, що, якщо він переступить через Коломойського, олігарх спрямує свій телеканал проти Зеленського, нападаючи на президента і знижуючи його популярність», - пише він.

Міллер також наголошує на риториці МВФ і західних партнерів України: Україні буде важко отримати подальшу фінансову підтримку, поки Київ не гарантує скасування націоналізації Приватбанку.

«Найближчим часом Київ потребує більшого фінансування з боку МВФ, без якого йому буде важко оплачувати рахунки наступного року. Коломойський стверджував, що Україна має поліпшити відносини з Росією і не дивитися на Захід. Він навіть припустив, що, якщо МВФ не надасть більше готівки, можливо, це зробить Росія», - додає він.

«Президентство Зеленського на роздоріжжі. МВФ навряд чи надаватиме подальшу допомогу без гарантій, що гроші будуть витрачені належним чином. В.о. посла США в Києві Вільям Тейлор публічно попередив Зеленського про вплив Коломойського. Але Трамп і держсекретар Майк Помпео мовчали. Якщо самопроголошений американський борець з корупцією справді стурбований верховенством закону в Україні, то зараз саме час щось сказати», - підсумовує Міллер.