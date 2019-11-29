Американський експерт порадив Коломойському повернути спочатку Україні $8 млрд, а потім просити грошей у Росії



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Ігор Коломойський вивів гроші з ПриватБанку і Україна змушена була велику суму спрямувати на стабілізацію колишнього банку олігарха, - американський аналітик

Адріан Каратницький прокоментував останні скандальні заяви олігарха

Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council і співдиректор програми «Україна в Європі» Адріан Каратницький прокоментував інтерв’ю Ігоря Коломойського The New York Time, в якому бізнесмен порадив Україні взяти у Росії $100 млрд і помиритися.

В інтерв’ю «Главкому» аналітик заявив, що Україні варто спочатку стягнути з самого Коломойського $8 млрд., «адже це ті гроші, які він вивів з банківської системи країни».

Каратницький зазначив, що після націоналізації Приватбанку «Україна змушена була велику суму спрямувати на стабілізацію колишнього банку Коломойського».

«Нехай він розплатиться за це, а тоді ми подумаємо, де ще взяти 92 млрд», - наголосив Каратницький.

Як повідомлялося, 22 листопада олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне «Приватбанк» найближчим часом.

Раніше колишній народний депутат Сергій Лещенко повідомив, що МВФ висунув Україні нову вимогу, без виконання якої відмовляється давати кредит. Йдеться про прийняття закону, який би заборонив повернення банків колишнім власникам.

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