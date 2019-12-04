«Тітушки» Коломойського почали приходити під будинки його опонентів

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коломойський підвищує ставки, продовжуючи йти шляхом українського Пабло Ескобара

Мовою оригіналу

Коломойский усиливает физическое давление на руководство Нацбанка. Теперь его титушки приходят уже под дом к менеджменту Нацбанка. И тут или государство прореагирует, или перестанет быть государством.

Держава должна защитить людей, который отстаивает ее интересы. Или никто больше никогда не решится выступить против пирата. Против олигарха, которому можно все. И именно это олигарх и пытается показать всем. Что ему все можно. Что государство – это Он. И либо вы играете по его правилам, либо он вас раздавит.

Коломойский эскалирует и повышает ставки, продолжая идти по пути Украинского Пабло Эскобара. Потому что он проигрывает на свету и ему нужно перетащит всю страну в тень. Потому что он ничего не может сделать с МВФ, с Судом Лондона и с американской правовой системой. И увеличивает он степень бесправия в Украине. Сначала его титушки приходили под Приватбанк и Нацбанк, теперь они пришли уже к домам людей, которые осмелились бросить вызов Коломойскому.

Это однозначный сигнал. Сигнал о возможном физическом насилии. Сигнал, где сам Коломойский даже не прячется. Одевая своих титушек в жилетки своего же завода. Посылая своего глашатая Дубинского с угрозами. Включая мерзкую песню о сгоревшем доме Гонтаревой пот зданием Нацбанка. Которая дает ему возможность показать, что с ним вся власть.

Ведь с ним 95-й квартал. И власть обязана доказать, что она не с ним. Иначе государство перестанет быть государством.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»