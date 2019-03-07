США цьогоріч виділили $350 млн на підтримку Збройних сил України



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США активно надають підтримку Україні в питаннях безпеки

США планують більше приділяти уваги Військово-морським силам України

Спочучені Штати Америки в 2019 році виділили 350 млн дол. на підтримку Збройних сил України, та мають намір продовжити щорічні спільні навчання Sea Breeze.

Про це 6 березня заявив у Маріуполі аташе з питань оборони при посольстві США в Україні Томас Уоффорд, повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

«У цьому році ми виділили 350 млн доларів на підтримку Збройних сил. Зараз хочемо більше приділяти уваги Військово-морським силам. Також продовжимо щорічні спільні навчання Sea Breeze», - заявив Уоффорд.

Він також зазначив, що США активно надають підтримку Україні в питаннях безпеки.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права.

Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.