У Генштабі заявили, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права



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Муженко: Міжнародне морське право і двосторонні договори з РФ визначають режим вільного мореплавання для українських кораблів, в тому числі і для військових

Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права. Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, відповідаючи на запитання щодо наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку.

У той же час Муженко не назвав точну дату наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку.

«Міжнародне морське право, двосторонні договори з РФ визначають режим вільного мореплавання для українських кораблів, в тому числі і для військових, і Україна не збирається відмовлятись від цього права», - підкреслив він.

Як повідомлялось, сьогодні, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили в полон.

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