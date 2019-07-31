США хочуть допомогти Сеулу і Токіо врегулювати кризу у двосторонніх відносинах



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Державний секретар США Майк Помпео

Японія і Республіка Корея наразі відмовляються іти на деескалацію протистояння

Державний секретар США Майк Помпео заявив про те, що буде намагатися переконати Японію і Республіку Корея «знайти шлях вперед», який би вивів дві країни із нинішньої кризи в двосторонніх відносинах. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідне питання глава американського зовнішньополітичного відомства буде піднімати під час зустрічі із своїми японським і південнокорейським колегами під час саміту АСЕАН в Бангкоку. Рішення суду Республіки Корея щодо компенсації примусової праці корейським робітникам в Японії під час Другої світової війни змусило Токіо обмежити експорт до сусідки напівпровідників.

США хотіли б, щоб дві країни підписали угоду, яка б дозволила зупинити загострення протиріч і створила б основу для подальших переговорів між Токіо і Сеулом. Керівник апарату прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга заявив, що хоча Токіо і Вашингтон і ведуть активний діалог із всіх питань міжнародних відносин, проте про відповідну американську ініціативу щодо підписання угоди між Республікою Корея і Японією не йде мови.

Сеул зі свого боку заявив про те, що готується до виключення із так званого «білого списку» Токіо – групи країн, щодо яких існують мінімальні торговельні обмеження. Це може статися до кінця цього тижня.