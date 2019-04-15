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    Трамп відвідає Польщу і оголосить про посилення американського військового контингенту - ЗМІ

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    Трамп відвідає Польщу і оголосить про посилення американського військового контингенту - ЗМІ

    За даними джерел Rzeczpospolita, переговори між Варшавою і Вашингтоном набирають обертів

    Президент США Дональд Трамп може 1 вересня відвідати Польщу і оголосити про посилення американського військового контингенту.

    Про це з посиланням на джерела пише Rzeczpospolita.

    Повідомляється, що за даними джерел, переговори між Варшавою і Вашингтоном набирають обертів. Зокрема, американська сторона повідомила про те, що Трамп розглядає варіант із запрошенням президента Польщі Анджея Дуди в червні, щоб погодити розширення військових баз.

    «Якщо лідери прийдуть до попередньої згоди, зникне перешкода для оголошення Трампом американської військової ініціативи у Варшаві у 80-ту річницю початку Другої світової війни», - пише Rzeczpospolita.

    Водночас повідомляється, що в адміністрації Дуди цю інформацію поки не коментують. Однак у польського президента уточнили, що Трампу направили запрошення на 80-ту річницю початку Другої світової війни.

    Нагадаємо, канцелярія президента Польщі не запросила президента РФ Володимира Путіна на урочисті заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.

    Джерело: РБК-Україна

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