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    США можуть запровадити нові мита на товари з ЄС

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    США можуть запровадити нові мита на товари з ЄС

    До переліку внесені літаки Airbus і продукти харчування

    Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових мит на товари з Європейського союзу у відповідь на субсидування ЄС своїй авіапромисловості. Про це йдеться в заяві Управління представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, йдеться на сайті американського торгового представництва.

    У заяві уточнюється, що США починають процес визначення продукції ЄС, на яку можна накласти додаткові мита.

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    «Всесвітня торгова організація неодноразово повідомляла, що субсидії Європейського союзу на Airbus чинять негативний вплив на США. Сьогодні Управління представника США на торгових переговорах починає процес з визначення продуктів ЄС, на які можуть бути накладені додаткові мита, поки ЄС не скасує свої субсидії», - йдеться в заяві.

    Відомство також опублікувало попередній список товарів, до якого увійшла в тому числі цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їхні комплектуючі.

    До переліку внесено  продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого.

    Обмеження можуть стосуватися товарів, що ввозяться з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії і Великої Британії.

     

    Джерело: РБК-Україна

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