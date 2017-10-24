США можуть запровадити високі мита на імпорт сталі

Один з варіантів передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 53% на імпорт сталі з 12 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість накладення високих тарифів на імпортну сталь з урахуванням інтересів національної безпеки. США імпортують великі обсяги сталі та алюмінію з Китаю та інших країн. Такі метали використовуються для виробництва винищувачів і військових кораблів. Міністр торгівлі США Уілбур Росс



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Один з варіантів передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 53% на імпорт сталі з 12 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість накладення високих тарифів на імпортну сталь з урахуванням інтересів національної безпеки.

США імпортують великі обсяги сталі та алюмінію з Китаю та інших країн. Такі метали використовуються для виробництва винищувачів і військових кораблів.

Міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив в п'ятницю журналістам, що він представив на розгляд президента кілька варіантів.

Один з варіантів передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 53% на імпорт сталі з 12 країн, включаючи Китай. Інший варіант передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 24% на імпорт сталі з усіх країн.

Вважають, що Трамп прийме рішення з цього питання до квітня.

Нагадаємо, українські металурги за підсумками 2017 року скоротили виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн, знизившись при цьому з 10-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції.

Джерело: NHK