США можуть запровадити високі мита на імпорт сталі
- Сьогодні, 08:46
-
Розсилка
Один з варіантів передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 53% на імпорт сталі з 12 країн
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість накладення високих тарифів на імпортну сталь з урахуванням інтересів національної безпеки.
США імпортують великі обсяги сталі та алюмінію з Китаю та інших країн. Такі метали використовуються для виробництва винищувачів і військових кораблів.
Міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив в п'ятницю журналістам, що він представив на розгляд президента кілька варіантів.
Один з варіантів передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 53% на імпорт сталі з 12 країн, включаючи Китай. Інший варіант передбачає накладення тарифів на рівні принаймні 24% на імпорт сталі з усіх країн.
Вважають, що Трамп прийме рішення з цього питання до квітня.
Нагадаємо, українські металурги за підсумками 2017 року скоротили виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн, знизившись при цьому з 10-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції.
Джерело: NHK