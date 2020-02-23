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    У світі

    У трьох росіян із лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус

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    <p>Всі евакуйовані з лайнера Diamond Princess будуть два тижні знаходиться на карантині в Казані</p> - У трьох росіян із лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус

    Всі евакуйовані з лайнера Diamond Princess будуть два тижні знаходиться на карантині в Казані

    У Російську Федерацію повернулися вісім росіян, із яких у трьох у період знаходження на лайнері був виявлений новий коронавірус

    Віце-прем'єр уряду РФ Тетяна Голікова заявила про те, що у трьох росіян із круїзного лайнера Diamond Princess підтвердилося зараження коронавірусом Covid-19.

    За її словами, захворювання «протікає в легкій формі», повідомляє «Інтерфакс».

    «22 лютого 2020 року на територію Російської Федерації з Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Daimond Princess, де зареєстрована великий спалах Covid-19. У Російську Федерацію повернулися вісім росіян, із яких у трьох у період знаходження на лайнері був виявлений новий коронавірус, інші російські громадяни відмовилися від перельоту спеціальним комфортабельним бортом МНС», - заявила Голікова.

    Всі евакуйовані будуть два тижні знаходиться на карантині в Казані.

    До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.

    Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.

    16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

    Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.

    Росія здоров'я Японія корабель хвороби карантин вірус
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