У трьох росіян із лайнера Diamond Princess підтвердили коронавірус



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Всі евакуйовані з лайнера Diamond Princess будуть два тижні знаходиться на карантині в Казані

У Російську Федерацію повернулися вісім росіян, із яких у трьох у період знаходження на лайнері був виявлений новий коронавірус

Віце-прем'єр уряду РФ Тетяна Голікова заявила про те, що у трьох росіян із круїзного лайнера Diamond Princess підтвердилося зараження коронавірусом Covid-19.

За її словами, захворювання «протікає в легкій формі», повідомляє «Інтерфакс».

«22 лютого 2020 року на територію Російської Федерації з Японії були евакуйовані російські громадяни, які перебували на круїзному лайнері Daimond Princess, де зареєстрована великий спалах Covid-19. У Російську Федерацію повернулися вісім росіян, із яких у трьох у період знаходження на лайнері був виявлений новий коронавірус, інші російські громадяни відмовилися від перельоту спеціальним комфортабельним бортом МНС», - заявила Голікова.

Всі евакуйовані будуть два тижні знаходиться на карантині в Казані.

До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.

16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.