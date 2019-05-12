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    США направляють до берегів Ірану систему Patriot і бойові кораблі

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    США направляють до берегів Ірану систему Patriot і бойові кораблі

    В Перську затоку прибуде десантний корабель Арлінгтон

    Сполучені Штати Америки направляють до Перської затоки додаткові кораблі і систему ППО Patriot на тлі напружених відносин з Іраном.

    Про це повідомляють офіційні особи США, передає російська служба BBC.

    Так, на додачу до авіаносця Авраам Лінкольн і стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortres в регіон прибуде десантний корабель Арлінгтон.

    У Пентагоні прямо пов'язали ці кроки з загрозою можливих дій Ірану проти американських сил в регіоні.

    Іран може атакувати американські торгові судна, в тому числі і танкери, попередив в п'ятницю представник Морської адміністрації США.

    Нагадаємо, 6 травня США відправили на Близький Схід ударну групу на чолі з авіаносцем Авраам Лінкольн і тактичну групу бомбардувальників.

    Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що такий крок був зроблений, щоб послати сигнал іранському режиму про те, що будь-яка атака проти інтересів Сполучених Штатів або союзників буде зустрінута з безжалісною силою.

    США Іран корабель
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