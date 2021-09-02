США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю

Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти «Північного потоку – 2»

Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел

Сполучені Штати Америки обіцяють не допустити використання Кремлем блакитного палива як геополітичної зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті президента України.

Обидві країни заявили про протидію впливу «Північного потоку – 2».

Президент США Джо Байден пообіцяв санкції, якщо «Північний потік – 2» буде порушувати права України. Володимир Зеленський заявив, що США стоятимуть на захисті питань енергетичної безпеки. Про це йшлося під час ефіру на каналі «Україна 24».

За його словами, гарантії в питанні енергетичної безпеки України ще розроблятимуться.

«Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те що сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики», – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна, незважаючи ні на що, буде боротися з цією енергетичною зброєю.

При цьому, уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Нагадаємо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.