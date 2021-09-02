США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю
Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел
Сполучені Штати Америки обіцяють не допустити використання Кремлем блакитного палива як геополітичної зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті президента України.
Обидві країни заявили про протидію впливу «Північного потоку – 2».
Президент США Джо Байден пообіцяв санкції, якщо «Північний потік – 2» буде порушувати права України. Володимир Зеленський заявив, що США стоятимуть на захисті питань енергетичної безпеки. Про це йшлося під час ефіру на каналі «Україна 24».
За його словами, гарантії в питанні енергетичної безпеки України ще розроблятимуться.
«Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те що сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики», – заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна, незважаючи ні на що, буде боротися з цією енергетичною зброєю.
При цьому, уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.
Нагадаємо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.
Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.
Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.
Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.