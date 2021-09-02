  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти &laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю
    Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти «Північного потоку – 2»
    Фото Офісу президента

    Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел

    Сполучені Штати Америки обіцяють не допустити використання Кремлем блакитного палива як геополітичної зброї проти України. Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті президента України.

    Обидві країни заявили про протидію впливу «Північного потоку – 2».

    Президент США Джо Байден пообіцяв санкції, якщо «Північний потік – 2» буде порушувати права України. Володимир Зеленський заявив, що США стоятимуть на захисті питань енергетичної безпеки. Про це йшлося під час ефіру на каналі «Україна 24».

    За його словами, гарантії в питанні енергетичної безпеки України ще розроблятимуться.

    «Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те що сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики», – заявив Зеленський.

    Президент підкреслив, що Україна, незважаючи ні на що, буде боротися з цією енергетичною зброєю.

    При цьому, уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

    Нагадаємо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

    Читайте також:

    Теги: США газ санкції Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю