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    Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі

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    У списку 450 осіб - Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі
    У списку 450 осіб
    Фото: Reuters

    Зеленський передав Байдену список українських полонених

    Українська делегація передала президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену список незаконно ув'язнених українців на окупованих територіях Донбасу, Криму й Російської Федерації.

    У документі зазначаються імена 450 осіб. Про це стало відомо на зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

    Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, попросив у лідера США допомогти з визволенням незаконно ув'язненних Росією українців.

    «Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму й в Російській Федерації. І їх біля 450 людей. Як США можуть допомогти у цьому питанні?», – відзначив президент України.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський відвезе до США списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.

    Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

    Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

    До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США Володимир Зеленський президент
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    Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі