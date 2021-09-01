Україна передала США список полонених в Криму та на Донбасі

Зеленський передав Байдену список українських полонених

Українська делегація передала президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену список незаконно ув'язнених українців на окупованих територіях Донбасу, Криму й Російської Федерації.

У документі зазначаються імена 450 осіб. Про це стало відомо на зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, попросив у лідера США допомогти з визволенням незаконно ув'язненних Росією українців.

«Ми зранку передали вашій команді список людей, які перебувають у полоні на окупованій частині Донбасу, в Криму й в Російській Федерації. І їх біля 450 людей. Як США можуть допомогти у цьому питанні?», – відзначив президент України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський відвезе до США списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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