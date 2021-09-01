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    Байден заявив про бажання ще раз відвідати Україну

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    Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну - Байден заявив про бажання ще раз відвідати Україну
    Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну
    Фото з відкритих джерел

    На зустрічі із Зеленським президент США сказав, що хоче приїхати в Україну

    Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі заявив про бажання ще раз відвідати Київ. Він також підтримав суверенітет України на тлі російської агресії. Про це повідомляє політичний оглядач Ед О'кіф.

    За його словами, на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті Байден заявив про тверду підтримку США суверенітету України на тлі російської агресії.

    Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Володимир Зеленський проводить зустріч з Джо Байденом у Білому домі.

    Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

    Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

    До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: Київ США Володимир Зеленський президент суверенітет
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    Байден заявив про бажання ще раз відвідати Україну