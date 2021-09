Байден заявив про бажання ще раз відвідати Україну

Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі заявив про бажання ще раз відвідати Київ. Він також підтримав суверенітет України на тлі російської агресії. Про це повідомляє політичний оглядач Ед О'кіф.

WHITE HOUSE — @POTUS Biden meets with Ukraine President @ZelenskyyUa l. Biden says US is “firmly committed” to Ukrainian sovereignty “in the race of Russian aggression.” He added later he hopes to visit Ukraine again in the future. pic.twitter.com/90XeYYuZHj