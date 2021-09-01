Байден заявив про бажання ще раз відвідати Україну

Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну

На зустрічі із Зеленським президент США сказав, що хоче приїхати в Україну

Президент США Джо Байден на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі заявив про бажання ще раз відвідати Київ. Він також підтримав суверенітет України на тлі російської агресії. Про це повідомляє політичний оглядач Ед О'кіф.

WHITE HOUSE — @POTUS Biden meets with Ukraine President @ZelenskyyUa l. Biden says US is “firmly committed” to Ukrainian sovereignty “in the race of Russian aggression.” He added later he hopes to visit Ukraine again in the future. pic.twitter.com/90XeYYuZHj — Ed O'Keefe (@edokeefe) September 1, 2021

За його словами, на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті Байден заявив про тверду підтримку США суверенітету України на тлі російської агресії.

Президент США також додав, що сподівається в майбутньому ще раз відвідати Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, Володимир Зеленський проводить зустріч з Джо Байденом у Білому домі.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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