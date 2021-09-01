Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Зеленський і Байден довго спілкувалися

Зустріч президентів закінчилася: говорили понад дві години замість запланованих 45 хвилин

У Вашингтоні завершилася зустріч президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Український президент вже вийшов з Білого дому та поїхав до Конгресу. Про це стало відомо із трансляції ефіру «Україна 24».

Переговори президентів, а також української та американської делегацій тривали понад дві години.

Зазначимо, за протоколом зустріч мала тривати близько 45 хвилин.

Лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського та Байдена не було.

Додамо, Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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