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    Байден заявив, що США підтримують прагнення України до НАТО

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    Триває зустріч президентів США та України - Байден заявив, що США підтримують прагнення України до НАТО
    Триває зустріч президентів США та України
    Фото АР

    Для США підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною.

    Президент Володимир Зеленський розпочав переговори з лідером США Джо Байденом. Зеленський хоче обговорити з американським президентом вступ України в НАТО. Про це повідомляє пресконференція глав держав.

    «Також хотів би з паном президентом Байденом обговорити їх бачення, роль та терміни України в НАТО», – сказав Зеленський під час вступної промови перед журналістами у Білому домі.

    Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що для США підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Також Сполучені Штати залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. Про це повідомляє Заява Байдена.

    «США залишаються переконливо прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Ми обговоримо, як ми можемо підтримувати Україну в досягненні демократичних реформ і її інтеграції в Європу», – заявив Байден.

    Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. За кілька годин до перемовин Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

    Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

    До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

    Теги: США НАТО президент
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    Байден заявив, що США підтримують прагнення України до НАТО