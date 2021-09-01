  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна та США перезапускають комісію з питань стратегічного партнерства

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Штати нададуть Україні пакет допомоги - Україна та США перезапускають комісію з питань стратегічного партнерства
    Штати нададуть Україні пакет допомоги
    Фото АР

    Америка надасть Україні фінансову допомогу

    Україна та США домовились про перезапуск комісії з питань стратегічного партнерства. Америка прийняла рішення надати пакет фінансової допомоги. Про це говорили зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

    За словами лідера США, Штати нададуть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 60 млн доларів.

    «Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства та надаємо новий пакет допомоги в розмірі 60 млн доларів», – відзначив Джо Байден.

    Додамо, що сторони комісії не збиралися вже останні три роки.

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

    Читайте також:
    Теги: США НАТО Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна та США перезапускають комісію з питань стратегічного партнерства