Україна та США перезапускають комісію з питань стратегічного партнерства
Америка надасть Україні фінансову допомогу
Україна та США домовились про перезапуск комісії з питань стратегічного партнерства. Америка прийняла рішення надати пакет фінансової допомоги. Про це говорили зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.
За словами лідера США, Штати нададуть Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 60 млн доларів.
«Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства та надаємо новий пакет допомоги в розмірі 60 млн доларів», – відзначив Джо Байден.
Додамо, що сторони комісії не збиралися вже останні три роки.
Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.
Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.
Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.