США перейменували Тихоокеанське командування

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Тихоокеанське командування перейменували у Індо-Тихоокеанське.

Індо-Тихоокеанське командування - найстаріше і найширше серед єдиних командувань американської армії

На тлі напружених відносин з Китаєм США офіційно перейменували Тихоокеанське командування (PACOM) в Індо-Тихоокеанське. Про це на урочистій церемонії на Гаваях оголосив глава Пентагону Джеймс Меттіс, йдеться в повідомленні прес-служби командування.

За словами американського міністра оборони, перейменування - це «знак визнання дедалі більшого взаємозв'язку Індійського і Тихого океанів», а також свідчення того, що Вашингтон тепер приділяє більше уваги західному напрямку.

Під час церемонії адмірал Філіп Девідсон змінив на посаді командувача PACOM адмірала Гаррі Гарріса. Останньому в Білому домі запропонували посаду посла США в Південній Кореї.

На думку аналітиків, такий символічний крок Вашингтона може привести до подальшого зростання напруженості відносин з Пекіном, який посилено проводить мілітаризацію акваторії Південно-Китайського моря.

Індо-Тихоокеанське командування - найстаріше і найширше серед єдиних командувань американської армії. Глава цього штабу відповідає за операції в регіоні на площі близько 260 млн кв. км (приблизно 52% поверхні Землі) - від західного узбережжя США до західного узбережжя Індії, а також від Арктики до Антарктики. У зоні відповідальності - близько 375 тисяч цивільного і військового персоналу.