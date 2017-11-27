США продовжують постачання озброєння курдським загонам самооборони в Сирії

Незважаючи на обіцянки в бік Анкари Вашингтон продовжує підтримувати курдів Сирії

Раян Ділон, речник операції «Непохитна рішучість», яку США із союзниками проводять проти бойовиків «Ісламської держави», заявив про те, що на сьогодні не відбулося жодних змін у курсі, який було запроваджено адміністрацією Дональда Трампа щодо озброєння загонів курдської самооборони в Сирії в травні 2017 року. Про це він



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Незважаючи на обіцянки в бік Анкари Вашингтон продовжує підтримувати курдів Сирії

Раян Ділон, речник операції «Непохитна рішучість», яку США із союзниками проводять проти бойовиків «Ісламської держави», заявив про те, що на сьогодні не відбулося жодних змін у курсі, який було запроваджено адміністрацією Дональда Трампа щодо озброєння загонів курдської самооборони в Сирії в травні 2017 року. Про це він сказав виданню Military Times.

Мова йде про постачання відповідного озброєння, яке використовувалося для штурму і звільнення від «ІД» міста Ракка.

Такий крок не сподобався Анкарі, що спричинило похолодання в відносинах із США. На фоні новин про згоду Дональда Трампа під час розмови із Реджепом Ердоганом припинити постачання озброєнь курдам в Сирії ними було опубліковано відео щодо постачання американцями нової партії озброєння.

Речник операції США Раян Ділон відмовився коментувати дане відео. Він лише заявив про те, що Вашингтон не проводить постачання озброєння своїм союзника в Сирії на щоденній основі.

Речник Демократичних сил Сирії, основу яких становлять сили курдської самооборони, заявив про те, що на даний момент не відбулося жодних змін в частоті передачі відповідних озброєнь, а також в номенклатурі.

Раніше Міністерство оборони США заявило про те, що вивчає можливі опції щодо зміни політики постачання озброєння загонам курдської самооборони Сирії.