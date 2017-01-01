Пентагон вивчає можливі зміни щодо постачання озброєння сирійським курдам

Остаточне рішення США залежатиме від ситуації в Сирії

Міністерство оборони США заявило про те, що вивчає можливі опції щодо зміни політики постачання озброєння загонам курдської самооборони Сирії (YPG).При цьому рішення про повне припинення передачі озброєння, як того вимагає Туреччина, можливе лише якщо відповідним чином складатиметься ситуація на полі бою за словами речника Пентагону. Про це



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Остаточне рішення США залежатиме від ситуації в Сирії

Міністерство оборони США заявило про те, що вивчає можливі опції щодо зміни політики постачання озброєння загонам курдської самооборони Сирії (YPG).При цьому рішення про повне припинення передачі озброєння, як того вимагає Туреччина, можливе лише якщо відповідним чином складатиметься ситуація на полі бою за словами речника Пентагону. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Окрім того США мають гарантувати попередження відродження Ісламської держави, що гарантують постачання озброєння загонам курдської самооборони.

Раніше до цього віце-прем’єр-міністр Туреччини Бекір Боздаг заявив про те, що Анкара очікує від США повного припинення постачання озброєння YPG, відповідно до заяви Дональда Трампа під час телефонної розмови із Реджепом Ердоганом.

Самі ж курдські загони самооборони повідомили про те, що вони готуються до можливих змін політики США по постачанню озброєння.