США скорочують програму підготовки офіцерів Пакистану



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Найвідоміший учасник цієї програми - нинішній очільник розвідки Пакистану

Представник Державного департаменту США заявив Reuters про те, що Вашингтон не збирається заповнювати цього року 66 місць, які були зарезервовані в рамках програми Міжнародної воєнної освіти і тренування для пакистанських військових.

Такий крок став одним із перших наслідків політики США щодо ослаблення відносин із Пакистаном при нинішній адміністрації Дональда Трампа. Згортання програми тренувань розглядається не лише як крок, який ослабить взаємну довіру між двома арміями, але і може привести до посилення впливу КНР в Пакистані.

Скасування участі пакистанських військових у відповідній програмі тренувань дозволить США заощадити до 2,41 млн доларів на рік.

На сьогодні не відомо, як іще зміна курсу США щодо Вашингтону позначиться на відносинах у військовій сфері із Пакистаном. Проте освітня програма для військових давала можливість США налагоджувати контакти із військовими країни. Так у Військовому коледжі Сухопутних сил США в Пенсильванії щороку вчилися щонайменше два офіцери із Пакистану – всього серед випускників цього коледжу за останні декілька десятків років було 37 офіцерів-пакистанців. Найвідомішим із них є генерал-лейтенант Навід Мухтар, який на сьогодні очолює впливову розвідку країни ISI.