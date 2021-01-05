В американському штаті Джорджія почався другий тур виборів, що визначить більшість у сенаті США

Від результатів виборів залежить, чи збережуть республіканці контроль у американському Сенаті

Від результатів виборів залежить, чи збережуть республіканці контроль у американському Сенаті

Якщо демократи переможуть, то Байден отримає більшість із демократів у Сенаті

В американському штаті Джорджія 5 січня вибирають двох сенаторів, які визначать більшість у сенаті США. Про це пише Радіо Свобода.

Зазначається, що від Демократичної партії балотуються Джонс Оссофф і Рафаель Ворнок.

«На їхню користь в столиці штату Атланті напередодні виступав обраний президент США Джо Байден. Якщо демократи переможуть, Байден отримає більшість із демократів у сенаті», ─ йдеться у повідомленні.

За словами Байдена, йому потрібна більшість у сенаті, щоб ухвалити заходи з протидії коронавірусній пандемії та інші законопроєкти.

«Друзі, ось і все. Це все. Це новий рік, і завтра може стати новим днем для Атланти, для Джорджії та для Америки. Як ніколи раніше в моїй кар’єрі, один штат – один штат – може визначити курс не лише на чотири роки, а для всього покоління», – сказав обраний президент.

Трамп, виступаючи на користь чинних сенаторів-республіканців Келлі Леффлер і Девіда Пердью, назвав голосування за них «останнім шансом врятувати Америку, яку ми любимо». Він застеріг, що представники Демократичної партії тягнутимуть країну у бік «лівого» курсу.

Як повідомлялося, 4 січня газета Washington Post оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера 2 січня.

Після оприлюднення запису конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа.