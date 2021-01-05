Протести у Вашингтоні: поліція готується зустрічати озброєних прихильників Трампа

Прихильники Дональда Трампа почнуть збиратися у столиці США у вівторок, аби протестувати проти затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена

Поліція буде затримувати будь-якого учасника, у якого помітить вогнепальну зброю або ж при провокації насильства і безладів

Влада Вашингтону попередила прихильників Дональда Трампа, які планують прийти на мітинг проти затвердження Джо Байдена обраним президентом США, про неприпустимість проносити з собою зброю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на начальника столичної поліції Роберта Конті.

Влада закликала сотні солдатів національної гвардії бути готовими надати допомогу в наведенні порядку.

«Ми отримали інформацію про те, що деякі особи мають намір привезти вогнепальну зброю у наше місто. Це буде неприпустимо», – заявив Конті.

За його словами, поліція буде затримувати будь-якого учасника, у якого помітить вогнепальну зброю або ж при провокації насильства і безладів. Конті нагадав про демонстрації восени та грудні, коли прихильники Трампа у Вашингтоні стикалися з представниками руху «Антифа» і Black Lives Matter. Тоді сталося кілька бійок, в тому числі із застосуванням холодної зброї.

Очікується, що прихильники Трампа почнуть збиратися у столиці США у вівторок, аби 6 січня протестувати проти затвердження Конгресом перемоги Джо Байдена.

До слова, на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що запланована на 20 січня, традиційну двогодинну ходу американського лідера до Білого дому замінять на віртуальний парад у зв'язку із коронавірусними обмеженнями

Нагадаємо, інавгурація Байдена, що планується 20 січня, відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Об'єднаний комітет Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США повідомив, що інавгурація Байдена відбудеться за мінімальної кількості запрошених. При звичайному відвідуванні інавгурації 200 тисячами осіб цього року їхня кількість буде обмежена членами конгресу особисто і ще одним їхнім гостем.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.