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    США виділили Україні військової допомоги на понад $400 млн

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    Волкер:&laquo;Росія веде війну проти України. І це робить США ще більш привабливими для України&raquo; - США виділили Україні військової допомоги на понад $400 млн
    Волкер:«Росія веде війну проти України. І це робить США ще більш привабливими для України»
    Фото: з відкритих джерел

    Волкер: «Ми розглядаємо нашу політику до України через призму її власних прагнень»

    США виділили Україні військової і безпекової допомоги на $425 млн. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

    «Що стосується США, то ми надаємо упродовж багатьох років істотну військову і безпекову допомогу Україні. Цього року йдеться про суму $425 млн. Ми надали протитанкові комплекси Javelins, патрульні катери», – зазначив американський представник.

    Волкер також не виключає військово-технічної співпраці між Україною та США в майбутньому.

    «Можливо, в майбутньому йтиметься і про військово-технічну співпрацю. Я цього не знаю, але вважаю, що нинішній рівень військової співпраці є добрим», – заявив колишній спецпредставник Держдепу.

    За словами Волкера, у військово-технічній співпраці України та США визначальним є не лише Росія, Америка намагається підтримувати український народ.

    «США вірять у суверенну Україну, що має право обирати, якою країною вона хоче бути. А Росія намагається нав’язати Україні свою волю, починаючи з обмеження території, бажання країни стати частиною ЄС чи НАТО. Перше, що бажають США, – це підтримувати український народ. І ми розглядаємо нашу політику до України та інших країн через призму їхній власних прагнень. Нам не потрібно дивитися на ці країни через призму Росії. Очевидно, що Росія веде війну проти України. І ми маємо це враховувати. На мою думку, це робить США ще більш привабливими для України. Але все починається з того, в що вірить український народ», – зазначив Волкер.

    Тим часом, у Держдепі США розповіли, як примусити Росію змінити свою поведінку.

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    Теги: ЄС Росія США НАТО саміт війна Курт Волкер
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    США виділили Україні військової допомоги на понад $400 млн