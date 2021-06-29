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    Американці назвали найбільш патріотичну марку автомобілів

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    Jeep Wrangler - один з найвідоміших позашляховиків в світі - Американці назвали найбільш патріотичну марку автомобілів
    Jeep Wrangler - один з найвідоміших позашляховиків в світі
    Фото: Jeep

    Аналітики із США визначилися з маркою автомобілів, яку назвали найбільш патріотичною у 2021 році

    Аналітики з консалтингової компанії Brand Keys щорічно проводять дослідження з метою з'ясувати, який бренд американці вважають найбільш патріотичним. У 2021 році таким став виробник позашляховиків Jeep.

    Jeep лідирує в цьому рейтингу з моменту його заснування, причому не тільки в автомобільній сфері, але і в абсолютному заліку. І він є однією з небагатьох автомобільних марок, які жителі США вважають патріотичними.

    Рейтинг стосується не тільки автомобільного сектора. В нього входять практично всі компанії з комерційного сектора, від роздрібних мереж до онлайн-сервісів.

    На другому місці розташувався Walmart, на третьому - Disney, на четвертому - Ford і Amazon, а на п'ятому - The New York Times.

    Harley-Davidson, наприклад, зайняв тільки 14-е місце, а Tesla - 30-е, розділивши його з Zoom.

    Ніяких інших компаній, пов'язаних з автомобільною промисловістю, в рейтингу більше немає.

    В опитуванні взяли участь 5804 жителя США у віці від 16 до 65 років.

    Brand Keys зазначає, що в дослідженні взяли участь люди різної статі і навіть політичної приналежності, не кажучи вже про різні штатах проживання. На вибір їм пропонувався список з 1172 різних брендів.

    Нещодавно американці також визначилися з найбільш американськими автомобілями. І модель Jeep у цьому рейтингу опинилася лише на четвертому місці. Хто очолив рейтинг «чистокровних» американських авто, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: США рейтинг Jeep
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    Американці назвали найбільш патріотичну марку автомобілів