Реальні дії стануть показником того, як пройшов саміт Байден-Путін
Зустріч у Женеві стала різким контрастом з самітом Трамп-Путін
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Вот республиканцы критиковали Байдена за, как они считают, «проявление слабости на встрече с Путиным (имеется в виду отказ от санкций против компании-оператора СП-2), а администрация Байдена взяла, и анонсировала новые санкции против РФ. По Навальному.
Советник по нацбезопасности Салливан в воскресенье заявил, что США готовятся ввести дополнительные санкции в ответ на отравление Навального – в контексте использования химоружия.
Также Салливан, реагируя на критику, в ответ сказал, что саммит был резким контрастом с саммитом Трампа-Путина в Хельсинки – в Женеве во время переговоров Байден сообщил Путину, какую цену Россия заплатит, в случае продолжения злонамеренных действий.
Это я к тому, что реальные действия станут показателем того, как прошел саммит Байден-Путин.
Джерело: блог Олесі Яхно