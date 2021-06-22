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    Думки вголос

    Реальні дії стануть показником того, як пройшов саміт Байден-Путін

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Реальні дії стануть показником того, як пройшов саміт Байден-Путін

    Зустріч у Женеві стала різким контрастом з самітом Трамп-Путін

    Мовою оригіналу

    Вот республиканцы критиковали Байдена за, как они считают, «проявление слабости на встрече с Путиным (имеется в виду отказ от санкций против компании-оператора СП-2), а администрация Байдена взяла, и анонсировала новые санкции против РФ. По Навальному.

    Советник по нацбезопасности Салливан в воскресенье заявил, что США готовятся ввести дополнительные санкции в ответ на отравление Навального – в контексте использования химоружия.

    Также Салливан, реагируя на критику, в ответ сказал, что саммит был резким контрастом с саммитом Трампа-Путина в Хельсинки – в Женеве во время переговоров Байден сообщил Путину, какую цену Россия заплатит, в случае продолжения злонамеренных действий.

    Это я к тому, что реальные действия станут показателем того, как прошел саммит Байден-Путин.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія США Джозеф Байден саміт Путін
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    Реальні дії стануть показником того, як пройшов саміт Байден-Путін