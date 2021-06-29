Єдиний спосіб стримувати диктаторські режими – масштабні секторальні санкції
Путінський режим можуть стримати від подальшої ескалації тільки санкції проти експорту енергоносіїв та іншої сировини
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Вот, что санкции животворящие делают
Ситуация в Беларуси подтверждает, что единственный способ реального сдерживания диктаторских режимов – масштабные секторальные санкции. Не успели их ввести против режима Лукашенко, и он сразу резко сдал назад в деле Протасевича-Сапеги.
Персональные санкции – дело хорошее, но, как показывает практика, их нетрудно обойти, переписав собственность на родственников, партнёров и доверенных лиц.
Работают в полной мере только серьезные секторальные санкции
Путинские режим могут сдержать от дальнейшей эскалации агрессии и репрессий только масштабные санкции против экспорта энергоносителей и другого сырья.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана