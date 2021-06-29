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    Думки вголос

    Єдиний спосіб стримувати диктаторські режими – масштабні секторальні санкції

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Єдиний спосіб стримувати диктаторські режими – масштабні секторальні санкції

    Путінський режим можуть стримати від подальшої ескалації тільки санкції проти експорту енергоносіїв та іншої сировини

    Мовою оригіналу

    Вот, что санкции животворящие делают

    Ситуация в Беларуси подтверждает, что единственный способ реального сдерживания диктаторских режимов – масштабные секторальные санкции. Не успели их ввести против режима Лукашенко, и он сразу резко сдал назад в деле Протасевича-Сапеги.

    Персональные санкции – дело хорошее, но, как показывает практика, их нетрудно обойти, переписав собственность на родственников, партнёров и доверенных лиц.

    Работают в полной мере только серьезные секторальные санкции

    Путинские режим могут сдержать от дальнейшей эскалации агрессии и репрессий только масштабные санкции против экспорта энергоносителей и другого сырья.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь ЄС Росія санкції Олександр Лукашенко Роман Протасевич
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    Єдиний спосіб стримувати диктаторські режими – масштабні секторальні санкції