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    Самооборона: Білий дім назвав мету авіаударів у Сирії та Іраку

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    У Білому домі пояснили, навіщо США завдали авіаударів у Сирії та Іраку - Самооборона: Білий дім назвав мету авіаударів у Сирії та Іраку
    У Білому домі пояснили, навіщо США завдали авіаударів у Сирії та Іраку
    Фото: Associated Press

    Авіаудари завдавалися за прямою вказівкою американського президента Джо Байдена та згідно внутрішнього законодавства США

    У Білому домі назвали метою вчорашніх авіаударів по проіранських ополченцях в Сирії та Іраку «необхідність самооборони». Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляється на офіційному сайті.

    «Самооборона, захист Сполучених Штатів і наших інтересів є внутрішнім обгрунтуванням оголошених вчора ударів», – сказала вона.

    Повідомляється, що авіаудари завдавалися за прямою вказівкою американського президента Джо Байдена та згідно внутрішнього законодавства США.

    «Цілеспрямовані удари були нанесені по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном ополченцями для зберігання зброї, командування і операції безпілотних літальних апаратів», – пояснила Джен Псакі.

    Завдані удари описуються як «високоточні».

    «Збройні сили США цього вечора завдали оборонні високоточні повітряні удари по об'єктах, що використовуються підтримуваними Іраном групами бойовиків в іраксько-сирійському прикордонному регіоні. Було обрано саме ці цілі, оскільки дані об'єкти належать силами, які здійснюють атаки з використанням безпілотників на персонал і бази США в Іраку», - йдеться у пресрелізі за підписом речника Пентагону Джона Кірбі.

    Цілями були об'єкти та склади зі зброєю в двох місцях в Сирії і одному на території Іраку.

    28 червня США завдали авіаудару по об'єктах проіранських воєнізованих угруповань ополченців на кордоні Іраку і Сирії.

    Як вже передавав «Главком», до Одеси прибув есмінець США, що обстрілював бази в Сирії.

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    Теги: Ірак США Сирія
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    Самооборона: Білий дім назвав мету авіаударів у Сирії та Іраку