США випробували систему оповіщення про ядерний удар
- Сьогодні, 09:04
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Випробування були проведені на тлі потенційної ядерної загрози з боку КНДР
Американський штат Гаваї протестував сигнал тривоги на випадок ядерного удару у зв'язку з регулярними погрозами на адресу США з боку КНДР, передає Deutsche Welle.
«Гаваї, є одним з американських штатів, вперше з часів холодної війни протестувала сигнали тривоги, які повинні попереджати населення про ядерний напад», — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що ці випробування були проведені на тлі потенційної ядерної загрози з боку КНДР.
Повідомляється, що спочатку були випробувані «звичні» сирени для природних катастроф, таких як цунамі і урагани, а слідом за ними пішов хвилинний сигнал попередження про ядерну атаку.
Така перевірка системи оповіщення буде здійснюватися в перший робочий день кожного місяця.