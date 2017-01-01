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    США випробували систему оповіщення про ядерний удар

    Випробування були проведені на тлі потенційної ядерної загрози з боку КНДР
    Американський штат Гаваї протестував сигнал тривоги на випадок ядерного удару у зв'язку з регулярними погрозами на адресу США з боку КНДР, передає Deutsche Welle. «Гаваї, є одним з американських штатів, вперше з часів холодної війни протестувала сигнали тривоги, які повинні попереджати населення про ядерний напад», — йдеться в
    • Сьогодні, 09:04
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    Випробування були проведені на тлі потенційної ядерної загрози з боку КНДР

    Американський штат Гаваї протестував сигнал тривоги на випадок ядерного удару у зв'язку з регулярними погрозами на адресу США з боку КНДР, передає Deutsche Welle.

    «Гаваї, є одним з американських штатів, вперше з часів холодної війни протестувала сигнали тривоги, які повинні попереджати населення про ядерний напад», — йдеться в повідомленні.

    Також зазначено, що ці випробування були проведені на тлі потенційної ядерної загрози з боку КНДР.

    Повідомляється, що спочатку були випробувані «звичні» сирени для природних катастроф, таких як цунамі і урагани, а слідом за ними пішов хвилинний сигнал попередження про ядерну атаку.

    Така перевірка системи оповіщення буде здійснюватися в перший робочий день кожного місяця.

    США ядерна зброя напад
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