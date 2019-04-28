Британія розробляє заходи для протистояння РФ і Китаю



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Члени британського кабінету міністрів мають намір змінити правила роботи Палати лордів

Британський уряд почав розробку пакету заходів, який повинен буде протистояти діям ворожих держав. Про це повідомляє The Sunday Times.

Повідомляється, що члени британського кабінету міністрів збираються змінити правила роботи верхньої палати парламенту - Палати лордів. Вони хочуть зобов'язати її членів у повному обсязі розкривати свої активи, які пов'язані з РФ і Китаєм, Також планується ввести закон про шпигунство, який повинен буде виявляти іноземних шпигунів, що працюють у банках та інших компаніях Британії.

Також серед заходів, що готуються, присутні плани по видворенню з країни співробітників китайської корпорації Huawei, що займаються створенням британської мобільного зв'язку п'ятого покоління, якщо зможуть їх викрити в роботі на китайську розвідку.

Заступник голови з питань безпеки Міністерства внутрішніх справ Британії Бен Уоллес заявив, що зміна парламентських правил зможе надати «прозорість політичної системи», а також буде сприяти захисту британської демократії від можливих гібридних атак.

Раніше уряд Великої Британії опублікував регламент щодо санкцій проти РФ, який вступить в дію після виходу країни із ЄС. Автори документу наголошують на тому, що окремі британські санкції замінять законодавство ЄС із тим самим ефектом. Проте в документі уряду Терези Мей є нові цікаві деталі.

Дія окремих британських санкцій щодо РФ буде поширюватися на всі британські юрисдикції. Застосування санкцій передбачається як щодо національних суден в міжнародних чи іноземних водах, так і щодо суден без національності і іноземних суден в міжнародних водах. Тим самим британські морські офіцери зможуть обшукувати судна на предмет наявності забороненої санкційної продукції. Хоча для цього треба буде дозвіл іншої країни в випадку перебування судна в іноземних водах чи країни прапору, якщо судно перебуває в міжнародних водах.