Поле битви – 5G. Революція на ринку мобільного зв’язку переноситься?

Технологія 5G – нове поле битви між США та Китаєм

США проти Huawei: захист від шпигунів чи новий виток торговельної війни?

Впровадження технології 5G по всьому світу – чергове поле битви між США та Китаєм. У затяжній торговельній війні двох найбільших економік світу Сполучені Штати завдають удару по китайському технологічному гіганту Huawei, який останні кілька років активно займався розробкою та патентуванням технологій 5G по усьому світу.

США щосили намагається переконати європейців не використовувати обладнання Huawei у побудові 5G-мереж. Основний аргумент Америки – китайці завдяки свого обладнання зможуть шпигувати за усіма користувачами. За даними американської розвідки, техніка Huawei нібито має «чорні двері», які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв. Пекін це заперечує. У Єврокомісії також переконані, що китайські компанії виробляють чипи, які можуть бути використані для отримання інформації з гаджетів.

Тему потенційної небезпеки обладнання Huawei лідери країн обговорювали на полях цьогорічного Економічного форуму у Давосі. Хмизу у багаття підкинув мільярдер Джордж Сорос. Він заявив, що для відкритого громадянського суспільства «смертельну небезпеку» становить можливість використання штучного інтелекту для контролю з боку тоталітарної влади. Фінансист навів яскравий приклад: система соціального рейтингу, яка нині запроваджується у Китаї. Вона спрямована на оцінку кожного громадянина на предмет його потенційної небезпеки для держави.

Водночас, сумніваючись у доброчесності Huawei, світ не може знайти повноцінної альтернативи китайському постачальнику технології 5G. Європейські Ericsson і Nokia, які також спеціалізуються на телекомтехнологіях, суттєво відстали у своїх розробках від Китаю. Для того, щоб надолужити цю прогалину, потрібен час...

Тоді як жорстка протидія США щодо Huawei створює великі проблеми для операторів мобільного зв'язку, які розпочали розгортання мереж 5G, пише CNN.

У свою чергу засновник китайської компанії Huawei Жень Чженфей заявив, що «США жодним чином не зможуть розчавити» компанію. Про це він сказав в своєму першому телеінтерв'ю після арешту доньки — Мен Ваньчжоу, фінансового директора Huawei. Він назвав цей арешт політично мотивованим.

«США ніяк не зможуть нас розчавити... Світ не може обійтися без нас, тому що ми більш «просунуті». Навіть якщо вони переконають більше країн не використовувати нас на якийсь час, ми завжди можемо зменшити масштаб», — сказав Чженфей. Разом із тим, засновник Huawei визнав, що потенційна втрата клієнтів може істотно вплинути на компанію.

Huawei завоювала лідерську позицію в технології 5G, її техніка практично незамінна для багатьох операторів, які хочуть одними з перших запропонувати своїм абонентам нові послуги.

«Заборона Huawei створить вакуум, який ніхто не зможе своєчасно заповнити. Така ситуація може серйозно зашкодити впровадженню 5G у всьому світі», – вважає Стефан Терал, експерт з інфраструктури мобільного зв'язку в дослідницькій компанії IHS Markit. Насамперед така невизначеність нашкодить Європі: технологію 5G життєво важливою для успішного економічного майбутнього, і на Huawei покладались найбільші надії.

У Сполучених Штатів немає компанії-виробника телекомунікаційного обладнання, яка б могла стати серйозною альтернативою Huawei. Основні конкуренти китайців – Ericsson зі Швеції та Nokia з Фінляндії, однак вони переживають не найкращі часи. Останні роки ці виробники скорочують робочі місця та думають, як генерувати прибутки. Водночас Huawei впевнено крокувала вперед, утримуючи щорічний дохід на рівні понад $100 млрд, будувала потужну телекомунікаційну мережу в Китаї та накопичувала патенти на технології для впровадження 5G.

Нещасні мобільні оператори

Низка провідних міжнародних операторів мобільного зв'язку попереджають, що табу на Huawei призведе до суттєвого обмеження технологічних можливостей. Очікується, що нова технологія бездротових комунікацій збільшить швидкість інтернету в 100 разів у порівнянні з 4G мережами (які працюють нині), що є вкрай важливо для реалізації таких нових ідей, як розумні міста.

Генеральний директор Vodafone Нік Ред місяць тому попередив: повна заборона на все обладнання Huawei істотно затримає впровадження 5G. Мобільний оператор призупинив установку обладнання китайської компанії в базових мережах Європи та наразі проводить переговори і з виробником, і з владами європейських країн. У серпні минулого року Vodafone розкритикував рішення австралійського уряду заборонити Huawei надавати обладнання для побудови 5G-мереж і заявив, що такий крок «фундаментально підриває майбутнє Австралії 5G».

Головний інженер британської телекомунікаційної групи BT Ніл Мак Рей наприкінці минулого року прокоментував ситуацію так: «Зараз існує лише один справжній постачальник 5G, і це – Huawei. Інші повинні наздоганяти».

Група BT заявила у грудні минулого року, що не буде включати обладнання Huawei в найголовніших вузлах запланованої мережі 5G, але буде продовжувати використовувати його у менш критичних частинах. У BT також зауважували, що Huawei не давав жодних «приводів для занепокоєння» протягом багатьох років.

Але британські чиновники мають перестороги щодо безпеки, і Huawei пообіцяла витратити $2 млрд на їх усунення. У листі до законодавців Великобританії минулого місяця китайська компанія попередила, що процес заміни елементів може забрати 3-5 років і порівняли його із «заміною деталей на швидкісному поїзді під час руху».

Конкуренти відстають на рік

Ситуація, яка склалась, повинна була б заохочувати Ericsson і Nokia. Але, на думку експертів, ці компанії не зможуть отримати вигоду через труднощі, що виникли у Huawei.

«Зрозуміло, що інші провідні постачальники виграють у короткостроковій перспективі», - стверджують аналітики Dell'OroGroup (дослідницька фірма, що спеціалізується на аналізі телекомунікаційної інфраструктури).

Але Huawei наполягає, що їхня технологія 5G принаймні на рік випереджає досягнення своїх конкурентів – і багато експертів погоджуються. «Зараз Huawei є набагато «просунутішим», ніж два інших виробники», – підсумовує Декстер Тіллін, старший аналітик з технологій дослідницької компанії Fitch Solutions.

Битва за Європу

Керівники Nokia та Ericsson не поспішають відкрито конкурувати з Huawei і через побоювання розізлити китайський уряд. Зокрема, на виробництві Nokia у Китаї працюють близько 15 тис. осіб, а це вдвічі перевищує штат у Фінляндії.

«Їхня присутність там дуже важлива для них, – зауважив Тіллін. – То ж я не думаю, що Nokia піде до європейських лідерів публічно і скаже: «Обирай нас, тому що ми європейські та безпечніші».

Навіть якщо уряди не блокують Huawei відкрито, вірогідність обмежень кидає тінь на китайську компанію, оскільки інвестиційні рішення ухвалюють оператори мобільного зв'язку. Тіллін вважає, що Європа – це «велике поле битви просто зараз» для Huawei.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила у лютому, що «в її країні точаться великі дискусії щодо Huawei». Вона підкреслила, що їй необхідні «гарантії безпеки» від китайців. «Ця ситуація завдала великого удару по дорожній карті Європи 5G», – говорить Тіллін.

Гонитва за 5G

Експерти мають вагомі підстави захищати Huawei. Адже це один з найбільших у світі власників патентів 5G, який зробив найбільший внесок у створення міжнародного стандарту для 5G.

Експерти Eurasia Group звертають увагу і на те, що компанії, які роблять значний внесок у розробку стандарту, отримуватимуть роялті від інших телекомунікаційних гравців, що «своєю чергою, допоможе фінансувати майбутні інновації». Про це йде мова у листопадовому звіті організації.

Внесок різних компаній у становлення стандарту 5G (кількість патентів)

Розміри і фінансова потужність Huawei дозволяють їй витрачати на створення нових технологій значно більші кошти, ніж можуть дозволити собі її суперники. У 2017 році компанія інвестувала понад $13 млрд у дослідження і розробки, і це більше за інвестиції Microsoft і Apple, згідно з даними консалтингової фірми PwC. Для порівняння, Nokia стверджує, що за той же рік витратила $5,6 млрд на дослідження і розробки, Ericsson зазвичай виділяє на ці цілі близько $4,4 млрд на рік.

«Фінансові неприємності та стратегічні проблеми Ericsson і Nokia протягом останніх кількох років, можливо, відвернули їхню увагу від 5G», – не виключає Стефан Терал з IHS Markit.

Крім того, додаткова перевага Huawei полягає у тому, що компанія є ключовим гравцем на великому внутрішньому ринку власної країни. Планується, що світові витрати на розробку та впровадження 5G будуть збільшуватися: з $660 млн у 2018 році до $70,9 млрд у 2022-му.

Очікується, що лише на Китай припаде майже половина всіх глобальних витрат 5G у цьому році.

Ще одна перевага Huawei полягає у тому, що компанія виробляє не лише мережеве обладнання. Це – один з трьох світових найкращих виробників смартфонів, великий виробник обчислювальної техніки та розробник технологій штучного інтелекту. Директор технологічних стратегій дослідницької компанії Counterpoint Пітер Річардсон наголошує: «Жоден інший галузевий гравець не робить нічого подібного».

Що таке 5G

Bloomberg наголошує – поки не остаточно розроблено специфікації та стандарти 5G, однак вже зараз відомо, що технологія передбачає:

Чітко направлені сигнали (тоді як сигнали за технологією 4G розповсюджуються у всіх напрямках);

Розташування станцій прийому на близькій відстані;

Комунікація від девайсу до девайсу (нині – через посередників у мережі).

Наталія Сокирчук, «Главком»